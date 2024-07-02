Çorum'un Sungurlu ilçesinde 34 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Sungurlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Abanuzoğlu'nun (34) yaşadığı evden koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı Abanuzoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Evde yalnız olduğu öğrenilen Abanuzoğlu'nun yaklaşık 6 gün önce öldüğü tespit edildi. Epilepsi hastası olan Abanuzoğlu'nun nöbet geçirerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Abanuzoğlu'nun cenazesi ekiplerin incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM