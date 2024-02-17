Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşlı adam evinde ölü bulundu

Güncelleme:

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu. 75 yaşındaki Siyami Ercan'dan iki gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri Siyami Ercan'ın kiracı olarak oturduğu eve girdiler. İçeri giren ekipler tarafından Ercan ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Ulucami Mahallesi Yavuz Selim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Siyami Ercan'dan iki gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri Siyami Ercan'ın kiracı olarak oturduğu eve girdiler. İçeri giren ekipler tarafından Ercan ölü bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Osmancık İtfaiye kiracı Çorum Olay Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title