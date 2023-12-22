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Çorum'un İskilip ilçesinde Oksijen Tüpü Yüklü Kamyonun Gaz Kaçağı Paniğe Neden Oldu

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Çorum'un İskilip ilçesinde, oksijen tüpü yüklü kamyondaki gaz kaçağı paniğe neden oldu. İskilip-Çankırı yolunda seyir halinde olan tırın gaz kaçırması sonucu şoför yardım istedi ve olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde, oksijen tüpü yüklü kamyondaki gaz kaçağı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İskilip-Çankırı yolunun 1. kilometresinde Bayat ilçesine oksijen tüpü taşıyan tırın gaz kaçırdığını fark eden şoför, aracı yolun sağ tarafına park ederek araçtan ayrıldı. Kendi imkanlarıyla gaz kaçağını önleyemeyen sürücü 112 Acil Yardım Hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine intikal eden İskilip Belediyesi itfaiyesi ekipleri ve jandarma ekipleri güvenliğin sağlanması amacıyla yolu trafiğe kapattılar.

İtfaiye ekiplerinin personelleri gaz kaçağı olan araca müdahale ederek, vanaları kapattı. Olay esnasında yolda bulunan sürücüler korku dolu anlar yaşadı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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