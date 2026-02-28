Haberler

Alaca'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Alaca'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada 10,09 gram metamfetamin ele geçirerek iki şahsı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçtaki iki şahsın üzerinde, şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada 10,09 gram metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şühpeli gözaltına alındı. Yapılan kimlik kontrollerinde şahıslardan birinin 'uyuşturucu madde satın almak, içmek, bulundurmak" suçundan arama kaydının bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM

