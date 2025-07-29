Çorum'un Alaca İlçesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca İlçesinde Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan trafik denetiminde durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Çorum'un Alaca ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetiminde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan uygulamalar kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundu. Ele geçirilen tabanca ve mühimmatlara el konulurken, araçta bulunan Ş.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 6136 Sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında adli yasal işlem başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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