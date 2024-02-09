Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile tır çarpıştı

Güncelleme:

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile tır çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde, hafif ticari araç ile tır çarpıştı.

Kaza Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat'tan Çorum istikametine gitmekte olan Tercan Yeniçeri (39) yönetimindeki TLL 663 plakalı (KKTC) tır Emniyet kavşağında, Aynı istikametten gelip yolun sağ şeridinden ilçe merkezine dönüş yapmak isteyen Mustafa Gökçek (81) yönetimindeki 06 BF 9022 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şerit ihlali sonucunda meydana gelen trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu. Kaza anı ise kavşakta bulunan şehir güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Alaca Çorum Güvenlik Yerel Haberler Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 50. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 9 Şubat Yalı Çapkını 57. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 9 Şubat Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Alper Gezeravcı Dünya'ya döndü mü? İlk Türk astronot döndü mü? GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN FİNALİNDE NE OLDU? Bileziği kim aldı, hangi gelin elendi? Serdar Dursun Fenerbahçe'ye geri mi döndü? Serdar Dursun kiralandı mı, bonservisi alındı mı? ADAÇAYI FAYDALARI NELER? Adaçayı yağı ne işe yarar, nasıl kullanılır? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Bugün (9 Şubat) altın fiyatları yükseldi mi? SURVIVOR YARIŞMACILARININ HAFTALIK KAZANÇLARI NE KADAR? | Turabi, Poyraz, Ogeday ve Nagihan ne kadar kazanıyor? DOLAR NE KADAR? 9 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Hafta sonu için dizi ve film önerileri! | En çok izlenen diziler neler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title