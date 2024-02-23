Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangın zamanında söndürüldü

Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Denizhan Mahallesi Depo Sokak'ta tek katlı bir evde meydana geldi. Yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı evde çalışmakta olan çamaşır makinası aniden yanmaya başladı. Evden dumanların çıktığını fark eden komşuları tarafından yaşlı kadın tekerlekli sandalyesi ile evin bahçesine çıkarılırken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. - ÇORUM