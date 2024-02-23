Üye Girişi
Haberler

Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan yangın zamanında söndürüldü

Güncelleme:

Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Çorum'un Alaca ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Denizhan Mahallesi Depo Sokak'ta tek katlı bir evde meydana geldi. Yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı evde çalışmakta olan çamaşır makinası aniden yanmaya başladı. Evden dumanların çıktığını fark eden komşuları tarafından yaşlı kadın tekerlekli sandalyesi ile evin bahçesine çıkarılırken, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çorum Olay İtfaiye Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti Doğa hamile mi? Balık dolunayı ne zaman? Balık Dolunayı'nın etkileri nelerdir? Balık Dolunayı'nın burçlara etkisi nedir? Rüyada oğlunu görmek ne demektir? Rüyada oğlunu sevdiğini görmek, oğlunu alnından öpmek, oğlunu gülümserken görmek ne anlama geliyor? Rüyada nişanlandığını görmek nedir? Rüyanda birinin nişanlandığını görmek, yüzük takmak ne anlama gelir? Rüyada nişanlandığını görmek nedir? Rüyanda birinin nişanlandığını görmek, yüzük takmak ne anlama gelir? 23-24 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 23-24 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Ferit ölüyor mu, vuruluyor mu? Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor? Rüyada balık görmek ne demek? Rüyada balık yemek, tutmak, yakalamak, temizlemek ne demek? Rüyada bebek görmek ne demek? Rüyada kız ver erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon satın almak, telefon kaybetmek, telefon bulmak, telefonla konuştuğunu görmek ne anlama gelmektedir? Icardi ceza alacak mı? Mauro Icardi kaç maç ceza alacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title