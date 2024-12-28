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Sungurlu'da 95 Yaşındaki Bekir Gedik Evinde Ölü Bulundu

Sungurlu'da 95 Yaşındaki Bekir Gedik Evinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde 95 yaşındaki Bekir Gedik'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Gedik'i evinde ölü buldu. Cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Gedik'in eşinin 16 Aralık'ta vefat ettiği öğrenildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, Fatih Mahallesi Şehit Polis Adem Tut Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 95 yaşındaki Bekir Gedik'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Gedik'i evinde ölü buldu. Gedik'in cenazesi evde yapılan incelemenin ardından, otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

Yaşlı adamın eşi Melek Gedik'in ise 16 Aralık'ta hayatını kaybettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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