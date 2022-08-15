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Çorum 3. sayfa haberleri... Çorum'da dolu tarım arazilerini vurdu

Çorum 3. sayfa haberine göre Çorum'da dolu tarım arazilerini vurdu Çorum'un Kargı ilçesinde bir köyde etkili olan dolu yağışında tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Çorum'da dolu tarım arazilerini vurdu

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde bir köyde etkili olan dolu yağışında tarım arazileri ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Kargı ilçesinde dolu yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Çetmi köyünde yağan dolu sebebiyle tarım arazileri ve meyve bahçelerindeki ürünler zarar gördü. Köyü beyaza bürüyen dolu, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Köyde yaşayan vatandaşlar, yarım saat geçmesine rağmen yağan dolunun erimediğini, bahçelerindeki meyvelere ve tarım arazilerine ciddi ölçüde zarar verdiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı / Turan Ozan Acar - 3. Sayfa

Kargı Çorum 3. Sayfa Haberler

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