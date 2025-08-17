Çorum'dan Samsun'a Denize Giden Gençlerden Biri Boğuldu, Diğeri Kayboldu

Çorum'dan Samsun'a Denize Giden Gençlerden Biri Boğuldu, Diğeri Kayboldu
Çorum'dan denize girmek için Samsun'a giden 3 arkadaşın karşılaştığı talihsiz olayda 18 yaşındaki Haşim Arıcı boğularak hayatını kaybetti, 17 yaşındaki Salih Samet Kiraz ise kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çorum'dan denize girmek için Samsun'a gelen 3 arkadaştan 1'i boğularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise Karadeniz'in azgın sularında kayboldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan 3 arkadaş denize girmek için Samsun'a geldi. Arkadaşlardan Haşim Arıcı (18) ve Salih Samet Kiraz (17) Karadeniz'in azgın sularında kayboldu. Haşim Arıcı'nın cansız bedeni sahile vurdu. Arıcı'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Kayıp olan Salih Samet Kiraz'ı bulmak için denize girdikleri bölgeye Samsun Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp Salih Samet Kiraz'ı bulmak için denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
