Alkollü sürücünün karıştığı zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansırken, alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.A. idaresindeki 34 KER 839 plakalı Fiat marka otomobil ile A.G. yönetimindeki 19 LB 079 plakalı pikapla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, park halinde bulunan 19 AGL 221 plakalı araca çarparak durabildi. Kazada pikap sürücüsü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü A.G.'nin 0.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Daha önce de hakkında işlem yapıldığı öğrenilen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle geçici olarak el konuldu. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin hızlı şekilde ilerlediği, pikabın arka kısmına çarptıktan sonra park halinde bulunan araca çarptığı görüldü. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
