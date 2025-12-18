Çorum'da sis etkili oldu

Çorum'da hava sıcaklıklarının gece saatlerinde sıfır derecenin altına düşmesinin ardından yoğun sis etkili oldu.

Çorum'da il merkezi ve yüksek kesimlerde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından yoğun sis etkili olmaya başladı. Sabah saatlerinde de etkisini sürdüren sis, görüş mesafesini yaklaşık 30 metreye kadar düşürdü. Çorum-Samsun kara yolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, sis sebebiyle hızlarını düşürerek ilerledi. - ÇORUM