Çorum'da yılbaşı öncesi sahte alkol operasyonu: 3 gözaltı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yılbaşı öncesi ve gecesinde sahte alkol üreticilerine yönelik düzenlenen operasyonda 62,5 litre kaçak içki ve silahlar ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yılbaşı kutlamalarını fırsat bilerek piyasaya sahte alkol sürmeye çalışan şahıslara yönelik 30 ve 31 Aralık tarihlerinde operasyon düzenlendi. Belirlenen 4 ayrı adrese yapılan baskın ve aramalarda, toplam 62,5 litre kaçak alkol, alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ÇORUM