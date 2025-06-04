Çorum'da Yaya Kazası: 61 Yaşındaki Adam Yaralandı

Çorum'da Yaya Kazası: 61 Yaşındaki Adam Yaralandı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 61 yaşındaki Halil İbrahim Beşiktaş'a bir otomobil çarptı. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Çorum-Ankara karayolu üzerinde karşıya geçen isteyen 61 yaşındaki Halil İbrahim Beşiktaş'a sürücüsü öğrenilemeyen 34 MNY 009 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Halil İbrahim Beşiktaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Beşiktaş, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT KALINSAZLIOĞLU - 3.Sayfa
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