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Çorum'da Yaya Kadına Araç Çarptı: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki Kadriye Karademir'e cip çarptı. Kadriye Karademir olay yerinde hayatını kaybetti, cip sürücüsü yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken cipin çarptığı kadın hayatını kaybetti, araç sürücüsü ise yaralandı.

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı 34 KHL 424 plakalı Nissan marka cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e (66) çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybederken, cip sürücüsü ise yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karademir'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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