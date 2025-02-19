Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla tutuklandı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.
Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mecitözü ilçesi Bekiş köyünde yasa dışı silah ticareti yapıldığına dair istihbari çalışmalar sonucunda harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kutu tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ÇORUM