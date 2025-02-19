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Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Çorum'da Yasa Dışı Silah Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan bir kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla tutuklandı ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mecitözü ilçesi Bekiş köyünde yasa dışı silah ticareti yapıldığına dair istihbari çalışmalar sonucunda harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda 7 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kutu tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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