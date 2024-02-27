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Çorum'da Yanlışlıkla Tiner İçen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Çorum'un Alaca ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 56 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde yanlışlıkla tiner içen 56 yaşındaki kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Denizhan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fidan Sokak'taki ikametinde yanlışlıkla tiner içen N.A. (66) baygınlık geçirdi. Eve gelen eşi tarafından yerde hareketsiz bulunan N.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çorum Olay 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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