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Çorum'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu

Çorum'da Yalnız Yaşayan Yaşlı Kadın Evinde Ölü Bulundu
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Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Penbe Yalçınkaya'nın evinde cansız bedeni bulundu. Yakınları tarafından yapılan ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, Alaca ilçesine bağlı Eskiyapar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Penbe Yalçınkaya'dan (76) bir süredir haber alamayan yakınları kontrol amacıyla evine gitti. Eve giremeyen Yalçınkaya'nın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Yalçınkaya'nın cansız bedenine ulaştı. Yaşlı kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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