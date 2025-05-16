Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Çorum'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı
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Çorum'da polis ekiplerince yapılan geniş çaplı denetimlerde çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı olan 5 kişi yakalandı. 4.384 şahsın sorgulandığı uygulamalarda, çeşitli mekanlar kontrol edildi ve trafik kurallarını ihlal eden araçlara ceza kesildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı uygulama ve çalışmalar neticesinde çok sayıda madde ele geçirilirken, hakkında yakalama kararı olan 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'da 9-16 Mayıs tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, 105 adet sabit-seyir halinde ve halka açık yerler üzerinde uygulama yapılmış, uygulamalarda 28 kahvehane/kıraathane, 24 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi. Denetimlerde, 4.384 şahıs sorgulanırken 5 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontroller ve çalışmalar kapsamında, 6 adet silah, 2 adet kesici-delici alet, 5 adet şarjör ve 44 adet fişek, 215 adet sentetik ecza hapı, 3,8 gram metamfetamin, 98,75 gram bonzai ve 8 adet extcacy ele geçirildi.

Trafik kontrollerinde ise 2 bin 519 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 4 araca idari para cezası uygulandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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