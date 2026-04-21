Çorum'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezinde bulunan bir iş yeri ile Merkez ilçeye bağlı bir köyde bulunan bağ evinde arama yapıldı. Aramalarda 40 bin 517 adet sentetik ecza hapı, 33 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Konuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı. - ÇORUM

