Çorum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Bin 895 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 895 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır 3 bin 895 adet sentetik ecza ile 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - ÇORUM