Çorum'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 tutuklama

Çorum'da uyuşturucu satıcılarına darbe: 12 tutuklama
Çorum'da narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı ve binlerce sentetik ecza hapı ile diğer suç unsurları ele geçirildi.

Çorum'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 15 kişi gözaltına alınırken, binlerce sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan 7 aylık çalışma neticesinde, 23 ayrı olayda 15 şüphelinin uyuşturucu satışı yaptığı tespit edildi. Çalışma süresince, 22 şahsa "uyuşturu madde bulundurma" ve "uyuşturucu madde satın alma" suçlarından işlem yapıldı.

Çalışmalar kapsamında tespit yapılan şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan adli aramalarda; 30 bin 248 tablet sentetik ecza hapı, 84 adet ekstazi, 172 bin lira suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 120.65 gram suçtan elde edildiği değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklandı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
