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Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti

Çorum'da Un Fabrikasında Patlama: Ağır Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti
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Çorum'da Hatap Un Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çorum'da un fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 6 Mayıs Salı günü Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta bulunan Hatap Un Fabrikası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın paketleme bölümünde tıkanan bir borunun hava basıncıyla açılmaya çalışıldığı sırada rezidanstaki kıvılcımların parlaması sonucu patlama meydana geldi. Patlama sırasında paketleme bölümünde bulunan 9 işçiden 8'i yaralandı.

Patlamada ağır yaralanan 47 yaşındaki Zülfikar Tutuş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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