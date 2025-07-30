Çorum'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Çorum'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Çorum'un Umut köyünde meydana gelen traktör kazasında, sürücü S.K. ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da mahsul yüklü traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, merkeze bağlı Umut köyü Bayraktepe yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (69) idaresindeki 05 LN 176 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Römorkta yüklü mahsuller etrafa saçılırken, sürücü ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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