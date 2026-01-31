Haberler

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki bir trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Çorum'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun kara yolu üzerindeki Çomar Barajı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.Ç. (37) idaresindeki 06 DC 0919 plakalı Volkswagen marka otomobil ile S.A.Ç. (40) yönetimindeki 55 SN 035 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü D.Ç. ile araçta bulunan yolculardan N.Ç. (11), I.Ç. (12), N.Ç. (6) ve Ö.Ş. (50) yaralandı. Araçlarda ise büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrollü ilerleyen araç trafiği tekrar normale döndü. - ÇORUM

