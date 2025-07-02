Çorum'da Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Ağaca ve Elektrik Direğine Çarptı

Çorum'un Alaca ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkan hafif ticari araç önce ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Zile Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaca, ardından da beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin inceleme başlattığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - ÇORUM