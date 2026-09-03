Haberler

İskilip'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

İskilip'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un İskilip ilçesinde bir otomobilin yoldan çıkarak toprak yığını ve su kanalına çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un İskilip ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak toprak yığını ve su kanalına çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, İskilip-Çorum kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskilip Sanayi Sitesi istikametinde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 06 BRZ 085 plakalı Toyota marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yol kenarındaki toprak yığını ve su kanalına çarptı. Kazada araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Gemi faciasındaki kayıplarla ilgili bir acı haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Kaç maç ceza alacak? İşte yanıtı
İBB davasında iki kişi için tahliye kararı

İBB davasında ara karar! İki kişi tahliye edildi
Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Sokak ortasında kan donduran manzara! Bir aile paramparça oldu
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Arda Güler'e benzerliğiyle tanınan Kübra mesleğini eline aldı

Bir döneme damga vurmuştu! İşte mesleği
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
İngiliz oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!

Dünyaca ünlü oyuncu çıplakken eşi kamerayı açtı!