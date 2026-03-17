Çorum'da otomobil dereye devrildi: 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil dere yatağına devrildi. Kazada sürücü ve yolcular yaralandı, olay yerine ambulans ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Hatap köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan Kemal B. idaresindeki 42 AUB 97 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak dereye devrildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan Elif B., Furkan B. ve Burak B. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
