Otomobil bariyerlere çarptı, 4 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesine bağlı Yenice köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (61) idaresindeki 38 BT 727 plakalı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan G.A. (54), Y.A.K. (7) ve S.K. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

