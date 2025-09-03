Haberler

Çorum'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu iyi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu kara yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ü. yönetimindeki 34 GUF 526 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
