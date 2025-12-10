Çorum'da kırmızı ışıkta zincirleme kaza: 2 jandarma personeli yaralandı

Çorum'da bir otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen jandarma aracı ve otomobile çarpması neticesinde 2 jandarma personeli yaralandı.

Kaza, Çorum- Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. yönetimindeki 80 ABS 745 plakalı otomobil, kırmızı ışık sebebiyle kavşakta bekleyen B.D. idaresindeki 19 AFJ 058 plakalı otomobil ile yanında bulunan jandarma trafik aracına arkadan çarptı. Kazada jandarma aracında görevli bulunan 2 jandarma personeli yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM