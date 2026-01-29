Haberler

Çorum'da otomobil sinyalizasyon direğine çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Çorum'da bir otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta bulunan bir kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dr. İlhan Gürel Caddesi Binevler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öznur K. idaresindeki 60 AVV 228 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada otomobilde bulunan E.İ. hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Haberler.com
500

