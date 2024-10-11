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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Çorum'un İnönü Caddesi'nde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasana E. yönetimindeki 19 UE 052 plakalı kamyonet ile Hasan Aslan A. yönetimindeki 61 ADC 077 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletle birlikte yere düşen Hasan Aslan A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Kaza

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