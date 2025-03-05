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Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Çorum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan bir kişi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇORUM (İHA) – Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhanettin H. idaresindeki 06 DVD 85 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Eren A. yönetimindeki 35 CEB 448 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 06 DVD 85 plakalı hafif ticari araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araç sürücüleri ile 06 DVD 85 plakalı araçta bulunan Celalettin H., Navruz H., Doğa H. ile Vahide Harmancı yaralandı. Vahide Harmancı araçta sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Vahide Harmancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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