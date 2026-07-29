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Çorum’da tırla çarpışan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı

Çorum’da tırla çarpışan otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı
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Çorum’da tır ile çarpıştıktan sonra bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çorum'da tır ile çarpıştıktan sonra bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum-Ankara kara yolu Bozboğa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.G. yönetimindeki 06 BSH 413 plakalı Hyundai marka otomobil ile Z.S. idaresindeki 42 AJN 054 plakalı tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere saplandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan D.G., sağlık ekipleri tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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