Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

Çorum'da Tırın Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı
Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda bir tırın yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması sonucu kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 42 BDU 31 plakalı tır, yolun karşısına geçmek isteyen Kudret G.'ye çarptı. Kazada Kudret G. ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
