Çorum'da meydana gelen korkunç kazada TIR ile traktör çarpıştı ve traktör 100 metre sürüklendi. Kazada eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ve bir yakını hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Çorum'da TIR ile traktör çarpıştı: Eski Belediye Başkanı ve bir yakını hayatını kaybetti

ÇORUM'da TIR ile traktörün çarpıştığı kazada traktör 100 metre sürüklendi. Korkunç kazada eski Belediye Başkanı Hamdi Özseçer ve bir yakını yaşamını yitirdi.

Kaza, Çorum Mecitözü Karayolu Elvan Çelebi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Recep Çelik idaresindeki 16 RAU 61 plakalı TIR, Arif Alagöz'ün kullandığı 19 ACA 276 plakalı traktörle çarpıştı. traktörü 100 metre sürükledi. Kazada traktöre sürücüsü Arif Alagöz ile traktörde yolcu olarak bulunan Hamdi Özseçer olay yerinde feci şekilde yaşamını yitirdi. Diğer yolcu Nevzat Vural ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı Ağır yaralı Nevzat Vural, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken ölenler savcının incelemesi sonrası cenaze aracına alınarak hastane morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.