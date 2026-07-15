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Çorum'da tır ile çarpışan otomobil kullanılmaz hale geldi

Çorum'da tır ile çarpışan otomobil kullanılmaz hale geldi
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Çorum'un Yeni Osmancık Kavşağı'nda bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çorum'da bir tır ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Yeni Osmancık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C. idaresindeki 19 ADN 296 plakalı Scania marka tır ile E.Ç. yönetimindeki 37 ACF 948 plakalı Fiat marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada kullanılmaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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