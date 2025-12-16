Haberler

Tırın dorsesi hafif ticari aracın üzerine devrildi: 2 yaralı

Tırın dorsesi hafif ticari aracın üzerine devrildi: 2 yaralı
Güncelleme:
Çorum'un Alaca ilçesinde tırın dorsesinin üzerine devrildiği hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunuyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde tırın dorsesinin üzerine devrildiği hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Alaca kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Sinan Ç. yönetimindeki 19 ADP 327 plakalı tırın savrulan dorsesi, karşı yönden gelen Şaban G. idaresindeki 06 ERP 327 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan Şengül G. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ile Şengül G., ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
