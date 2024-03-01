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Çorum'da Tehlikeli Motosikletler Yakalandı

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Çorum'da şehrin farklı noktalarından yoğun ihbar yapılan 4 motosiklet, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak trafikten men edildi. Sürücülere toplam 63 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum'da şehrin farklı noktalarından yoğun ihbar yapılan 4 motosiklet, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak trafikten men edildi.

Sabah saatlerinden itibaren sürekli ihbarı yapılan ve Çorum'un farklı mahallelerinde trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak üzerinde yakalandı. Sürücülerden biri yazılan cezaya itiraz ederek polis ekiplerine mukavemette bulunmaya çalıştı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

4 motosiklet sürücüsüne; trafiği tehlikeye düşürmek, abartı egzoz kullanmak, dur ihtarına uymamak, plakasız ve kasksız araç kullanmak suçlarından toplam 63 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Motosikletler trafikten men edilerek çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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