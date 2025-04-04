Çorum'da Takla Atan Otomobildeki Sürücü ve Yolcular Yaralanmadan Kurtuldu
Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü İbrahim T. ve yolcular burnu bile kanamadan kurtuldu.
Çorum'un Alaca ilçesinde takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü ve yolcular burnu ile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Tokat-Alaca karayolu Karadenizbirlik kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim T. yönetimindeki 06 HPE 54 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlanarak takla attı. Kazada sürücü ve araçta bulunanlar yara almadan kurtuldu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa