Sokakta rastgele tabancayla ateş eden maganda evin camına zarar verdi

Çorum'da bir maganda tarafından sokak ortasında tabancayla havaya açılan ateş sonucu kurşun, bir apartman dairesinin balkon camına isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Ata 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Kurşun, bir apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkon camına isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada iki boş kovan bulundu.

Polis, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM