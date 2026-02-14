Haberler

Çorum'da soba faciası: Yaşlı çift, karbonmonoksit gazından zehirlendi

Çorum'un Alaca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 75 yaşındaki S.D. ve 55 yaşındaki eşi Z.D. hastaneye kaldırıldı. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Alaca ilçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D. (75) ile eşi Z.D. (55), gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Bir süre kendilerinden haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı çift, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan karı kocanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
