Çorum'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: İki Kişi Yaralandı
Çorum'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan olayda, araçlarının önü kesilerek kaza yapan iki kişi, araçtan indikleri sırada uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde ile Bahar 17. Sokak kesişimin de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (31) ile T.G. (22)'nin bulunduğu 19 BP 851 plakalı aracın önü, aralarında daha önceden husumet bulunan A.İ. (21)'in kullandığı otomobil tarafından kesildi. Önü kesilen araç, çarpışma sonucu kaza yaparak durabildi. Kazanın hemen ardından A.İ. ve babasının olay yerinden uzaklaşmasının sonrasında, kontrol amacıyla araçtan inen E.Ö. ve T.G., A.İ.'nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.İ. (28) tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanan iki kişi, olay yerinden uzaklaşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Kısa sürede kazaya neden olan A.İ. ile babası yakalanarak gözaltına alınırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Ç.İ.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
