Çorum'da Silahlı Saldırı: Eski Patron Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: Eski Patron Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir kişi, eski patronunu silahla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise kaçtı.

Çorum'da bir şahıs, eski patronunu silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki oto yıkamacıya gelen eski çalışan S.K. ile iş yeri sahibi M.F.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda S.K., M.F.A.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. M.F.A. bacağından yaranırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki

Erdoğan, kürsüden Özlem Çerçioğlu'na böyle sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.