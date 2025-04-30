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Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Çorum'da bir şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı. Olayla ilgili polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Evinin önünde tabancayla vurulan şahıs yaralandı

ÇORUM - Çorum'da bir şahıs, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İpeklievler Mahallesi 39. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki A.S., evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. A.S. isimli şahıs, tabancayla açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerince, saldırının düzenlediği alanda tahkikat yapıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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