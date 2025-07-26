Çorum'da Semt Pazarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 7 Yaralı

Çorum'da semt pazarında yer anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 8 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Konuyla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Öldürme olayının faili 2 kişi de dahil olmak üzere silahlı çatışmaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin tamamı, olayda kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, semt pazarında köftecilik ile gözlemecilik yapan iki esnaf arasında, aralarında daha önce bulunan yer anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sırasında bir kişi yanında bulunan tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda Kemal Topçu, A.A., E.İ., R.C.T., A.İ., S.D., B.B. ve M.A.İ. silahla vurularak yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Kemal Topçu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili D.A. ve M.A.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 07.50'de ilimiz Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan Cumartesi Pazarı içerisinde, iki pazar esnafı arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş; olayın tarafları ile pazarda bulunan vatandaşlardan 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olaydan hemen sonra harekete geçen emniyet kuvvetlerince öldürme olayının faili 2 kişi de dahil olmak üzere silahlı çatışmaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin tamamı, olayda kullanılan suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuya ilişkin idari ve adli tahkikat titizlikle sürdürülmekte olup, yaralıların tedavileri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ÇORUM