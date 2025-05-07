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Çorum'da Ruhsatsız 118 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Çorum'da Ruhsatsız 118 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Çorum'da polis, takibe aldığı bir minibüsteki ruhsatsız av tüfeklerini ele geçirdi. Operasyonda 118 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Çorum'da 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da polis ekipleri tarafından takibe alınan bir minibüste 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, bir minibüsle çok sayıda ruhsatsız silahın Çorum'a getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından takibe alınan minibüs, il merkezi çevre yolunda düzenlenen operasyonla durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, kutular içerisinde 118 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL CAN ÖZEKER - 3.Sayfa
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