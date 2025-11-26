Çorum'da Polisin Düzenlediği Operasyonda Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Çorum Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetim sırasında, bir araç şüphe üzerine durdurdu. Araçta ve araçtaki İ.F. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Konuyla ilgili şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ÇORUM