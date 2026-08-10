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Alaca'da Pikap-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Alaca'da Pikap-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Çorum’un Alaca ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Çorum'un Alaca ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Mezbaha kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet M. idaresindeki 06 EDE 289 plakalı pikap ile Cemal G. yönetimindeki 16 BTJ 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Zeynep Asu M. ve Hilal Nur M. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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